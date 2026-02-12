Visite du centre de secours des sapeurs-pompiers de Maîche Caserne des sapeurs-pompiers Maîche

Visite du centre de secours des sapeurs-pompiers de Maîche

Caserne des sapeurs-pompiers 12 rue de l’Europe Maîche Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 19:00:00

fin : 2026-03-05 21:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Cette rencontre sera l’occasion de découvrir le quotidien des sapeurs-pompiers, leurs missions, leurs équipements, et le fonctionnement de la caserner. Un moment à la fois instructif et convivial ouvert à tous. .

Caserne des sapeurs-pompiers 12 rue de l’Europe Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 12 67 25 universitepopulairemaiche@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite du centre de secours des sapeurs-pompiers de Maîche

L’événement Visite du centre de secours des sapeurs-pompiers de Maîche Maîche a été mis à jour le 2026-02-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER