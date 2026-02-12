Visite du centre de secours des sapeurs-pompiers de Maîche Caserne des sapeurs-pompiers Maîche
Caserne des sapeurs-pompiers 12 rue de l’Europe Maîche Doubs
Tarif : – –
Date et horaire :
Début : 2026-03-05 19:00:00
fin : 2026-03-05 21:00:00
Date(s) :
2026-03-05
Cette rencontre sera l’occasion de découvrir le quotidien des sapeurs-pompiers, leurs missions, leurs équipements, et le fonctionnement de la caserner. Un moment à la fois instructif et convivial ouvert à tous. .
Caserne des sapeurs-pompiers 12 rue de l’Europe Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 12 67 25 universitepopulairemaiche@gmail.com
