Visite du centre de transfert des déchets du Bois d’Anga Déchèterie du Bois d’Anga Saint-Pierre-d’Oléron
jeudi 26 novembre 2026 · Déchèterie du Bois d'Anga · Saint-Pierre-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Pierre-d’Oléron
Visite du centre de transfert des déchets du Bois d’Anga
Déchèterie du Bois d’Anga 1 impasse des Baigneries Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 14:00:00
fin : 2026-11-26 15:30:00
Date(s) :
2026-11-26
Découvrez les coulisses du service déchets en visitant ce site avec une animatrice !
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Déchèterie du Bois d’Anga 1 impasse des Baigneries Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 71 00
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English : Tour of the Bois d’Anga Waste Transfer Station
Take a behind-the-scenes look at the waste management service by touring this site with a guide!
L’événement Visite du centre de transfert des déchets du Bois d’Anga Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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