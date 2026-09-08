Visite du centre de tri Altriane Route du stade Dolus-d’Oléron
vendredi 20 novembre 2026 · Route du stade · Dolus-d'Oléron
Informations pratiques
Dolus-d’Oléron
Visite du centre de tri Altriane
Route du stade Parking Ileo Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 08:30:00
fin : 2026-11-20 13:30:00
Date(s) :
2026-11-20
Venez découvrir le centre de tri Altriane à Salles-sur-Mer qui modernise la gestion de nos déchets recyclables. Grâce à des technologies innovantes (trieurs balistiques, optiques et IA), le centre de tri devient plus performant pour valoriser les déchets.
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Route du stade Parking Ileo Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 71 00
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English : Tour of the Altriane Sorting Center
Come discover the Altriane sorting center in Salles-sur-Mer, which is modernizing the management of our recyclable waste. Thanks to innovative technologies (ballistic, optical, and AI-based sorters), the sorting center is becoming more efficient at recovering value from waste.
L’événement Visite du centre de tri Altriane Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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