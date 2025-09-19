Visite du centre de tri de Chambéry Centre de tri des déchets ménagers recyclables de Chambéry Chambéry

Inscription dès le 1er septembre 2025 sur le site de Grand Chambéry. 20 personnes maximum par visite. Prévoir chaussures plates et fermées et vêtements amples couvrant les jambes. De 6 à 99 ans. Circuit de visite sur des passerelles grillagées en hauteur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T10:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Savoie Déchets ouvre les portes de son centre de tri des collectes sélectives pour suivre le processus de séparation et de conditionnement des matériaux triès en vue de leur recyclage.

Centre de tri des déchets ménagers recyclables de Chambéry 928, avenue de la Houille Blanche, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes venant d'Albertville, prendre voie rapide urbaine, sortie N° 15, suivre Le Phare, parc des expositions, au 4ème rond point (rond point du Phare) continuer tout droit, traverser la voie ferrée et prendre la 1ère à droite, jusqu'au rond point. Au rond point, tourner à droite dans l'impasse puis encore à droite pour accéder au parking. Les voitures peuvent également stationner aux abords du centre de tri. Venant d'Aix-les-bains, Prendre VRU, Sortie N° 15, suivre le phare, parc des expositions, au 3ème rond-point (rond point du Phare) continuer tout droit, traverser la voie ferrée et prendre la 1ère à droite, jusqu'au rond-point. Au rond-point, tourner à droite dans l'impasse puis encore à droite pour accéder au parking. Les voitures peuvent également stationner aux abords du centre de tri.

Didier Gourbin / Grand Chambéry