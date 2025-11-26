Visite du centre de tri des vêtements Le Relais Acigné
Inscriptions : rm.bzh/serd
Découvrez ce que deviennent les vêtements déposés dans les conteneurs du Relais.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-26T10:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-26T12:00:00.000+01:00
http://rm.bzh/serd
Le Relais 9 rue Joval, Acigné Acigné 35690 Ille-et-Vilaine