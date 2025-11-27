Visite du centre de tri des vêtements Le Relais Acigné Jeudi 27 novembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Inscriptions : rm.bzh/serd

Découvrez ce que deviennent les vêtements déposés dans les conteneurs du Relais.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-27T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-27T12:00:00.000+01:00

Le Relais 9 rue Joval, Acigné Acigné 35690 Ille-et-Vilaine