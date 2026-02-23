Visite du centre de tri et de préparation au recyclage Ribeauvillé

Visite du centre de tri et de préparation au recyclage

26 Rue Edouard Branly Ribeauvillé Haut-Rhin

Début : Mercredi 2026-04-01 16:30:00

fin : 2026-04-01 18:00:00

Venez découvrir et comprendre le devenir des résidus recyclables que nous trions Comment fonctionne le centre ? Quels produits arrivent et en ressortent pour le recyclage ? Quels sont les problématiques à gérer ? Quels sont les perspectives ? Comment puis-je améliorer mes habitudes au quotidien ? Cette visite ne vous laissera certainement pas indifférent !

Rendez-vous sur le parking de la Communauté de Communes à 16h00 pour un covoiturage (ou directement sur site à 16h30, à préciser lors de l’inscription).

La visite est gratuite, assurez-vous de réserver la vôtre dès maintenant . .

26 Rue Edouard Branly Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 27 10

English :

Come and find out what happens to the recyclable waste we sort!

