Visite du centre de tri et de préparation au recyclage Ribeauvillé
Visite du centre de tri et de préparation au recyclage Ribeauvillé mercredi 1 avril 2026.
Visite du centre de tri et de préparation au recyclage
26 Rue Edouard Branly Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-01 16:30:00
fin : 2026-04-01 18:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Venez découvrir et comprendre le devenir des résidus recyclables que nous trions !
Venez découvrir et comprendre le devenir des résidus recyclables que nous trions Comment fonctionne le centre ? Quels produits arrivent et en ressortent pour le recyclage ? Quels sont les problématiques à gérer ? Quels sont les perspectives ? Comment puis-je améliorer mes habitudes au quotidien ? Cette visite ne vous laissera certainement pas indifférent !
Rendez-vous sur le parking de la Communauté de Communes à 16h00 pour un covoiturage (ou directement sur site à 16h30, à préciser lors de l’inscription).
La visite est gratuite, assurez-vous de réserver la vôtre dès maintenant . .
26 Rue Edouard Branly Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 27 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and find out what happens to the recyclable waste we sort!
L’événement Visite du centre de tri et de préparation au recyclage Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr