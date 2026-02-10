VISITE DU CENTRE DE TRI GENERIS RUE DU BOISILLON Saint-Brieuc

VISITE DU CENTRE DE TRI GENERIS

RUE DU BOISILLON Centre de tri des déchets Generis Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 18:00:00

fin : 2026-03-05 20:30:00

Date(s) :

2026-03-05

Découvrez le centre de tri Généris qui traite les déchets recyclables du territoire de Kerval

Durant 2h30, nos animateurs.trices vous feront découvrir l’envers du décor du traitement de vos déchets, l’importance du tri des déchets et de la réduction pour la préservation des ressources naturelles de la planète.

Infos pratiques

inscription obligatoire et places limitées à 15 visiteurs par session.

Chaussures fermées obligatoires

Enfants acceptés à partir de 9 ans. .

RUE DU BOISILLON Centre de tri des déchets Generis Saint-Brieuc 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 52 40 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement VISITE DU CENTRE DE TRI GENERIS Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-02-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme