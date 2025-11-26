Visite du centre de tri SUEZ à Poitiers Centre Technique Municipal Châtellerault

Visite du centre de tri SUEZ à Poitiers

Centre Technique Municipal 208 rue d’Antran Châtellerault Vienne

La Direction Gestion des déchets de Grand Châtellerault organise de nouveau cette année de nombreuses activités pour promouvoir les actions de réduction des déchets.

Une fois triés et collectés, que deviennent les emballages jetés dans vos poubelles jaunes ? Découvrez pourquoi bien trier est important !

_**Sur inscription auprès de la Direction Gestion des Déchets au 0 800 835 821 (numéro gratuit)**_

**Départ du bus à 8h40 du centre technique municipal et retour prévu à 12h15.**

_Programme complet de la semaine d’animations_ [_ici._](http://www.par-ici-les-bons-gestes.fr/infos-et-astuces/la-semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets-2025/) .

