Visite du Centre de valorisation des déchets de Noidans-le-Ferroux Sytevom Noidans-le-Ferroux

Visite du Centre de valorisation des déchets de Noidans-le-Ferroux Samedi 20 septembre, 09h30 Sytevom Haute-Saône

Visites sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement le Centre de valorisation des déchets de Noidans-le-Ferroux.

Une grande vente d’objets de seconde main vous y attend : textiles, vaisselle, livres, jouets, petits appareils éléctroniques, avec la présence de nombreuses recycleries (Res’urgence, Eliss, Ads25, Recyclerie grayloise, Recyclerie du Val marnaysien, la Shaarl pour les livres et le Relais est pour les textiles).

Sytevom Les Fougères, 70130 Noidans-le-Ferroux Noidans-le-Ferroux 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/8tQG5LQ1n5cLru9s7 »}] https://forms.gle/8tQG5LQ1n5cLru9s7

