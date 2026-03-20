Visite du centre d’entraînement et coulisses de l’hippodrome

Hippodrome de La Teste de Buch La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Partez, un jour sans courses hippiques, pour une visite à pied au cœur du centre d’entraînement et plongez dans l’univers des courses. Vous découvrirez les coulisses de ce lieu habituellement réservé aux professionnels ainsi que le quotidien des chevaux et de leurs équipes.

La visite se termine par un accès privilégié aux espaces habituellement fermés au public, notamment les salles réservées aux professionnels.

Les chevaux du centre d’entraînement et de l’hippodrome sont de véritables athlètes pour leur tranquillité et leur sécurité, il ne sera pas possible de les approcher ni de les toucher.

Le minimum de participant est de 10 et le maximum est de 25. A partir de 6 ans.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de La Teste de Buch, soit à l’accueil soit en ligne sur le site internet. .

Hippodrome de La Teste de Buch La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite du centre d’entraînement et coulisses de l’hippodrome

L’événement Visite du centre d’entraînement et coulisses de l’hippodrome La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-03-17 par OT La Teste-de-Buch