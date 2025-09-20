Visite du Centre Départemental d’incendie et de secours 91 Centre départemental d’incendie et de secours Corbeil-Essonnes

Visite du Centre Départemental d’incendie et de secours 91 Centre départemental d’incendie et de secours Corbeil-Essonnes samedi 20 septembre 2025.

Visite du Centre Départemental d’incendie et de secours 91 Samedi 20 septembre, 10h00 Centre départemental d’incendie et de secours Essonne

Visite toutes les heures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Installée dès 1813, la Compagnie des Sapeurs-pompiers de Corbeil-Essonnes a conservé et organisé sa mémoire : véhicules, vêtements, ustensiles divers et archives abondantes sont présentés dans l’espace muséal du centre.

Centre départemental d’incendie et de secours 71 boulevard Henri Dunant 91100 CORBEIL ESSONNES Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 60 89 77 82 »}] – Installée dès 1813, La compagnie des Sapeurs-pompiers de Corbeil-Essonnes a conservé et organisé sa mémoire : véhicules, vêtements, ustensiles divers et archives abondantes sont présentés dans un espace muséal du centre

Visite commentée

©mairiecorbeilessonnes