Visite du Centre des Archives Diplomatiques de Nantes (CADN) Archives Diplomatiques Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-01 14:00 –

Gratuit : oui sur inscription Visite gratuite, uniquement sur inscription à archives.cadn@diplomatie.gouv.fr La présentation de l’original d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI, passeport, titre de séjour) est requise pour accéder au site. Tout public

Visite guidée, par le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères Venez découvrir les coulisses de ce site unique qui collecte les archives des représentations françaises dans le monde entier.Présentation des collections, à travers des documents emblématiques illustrant les grands événements historiques et la présence française dans le monde. Visites mercredi 1er avril et vendredi 10 avril 2026 à 14h Dans le cadre de Place auX mondeS

Archives Diplomatiques Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

https://metropole.nantes.fr/actualites/place-aux-mondes-revient-en-2026



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