Visite du Centre d’Histoire de La Coupole avec l’HistoPad, tablette interactive en réalité augmentée, à tarif réduit La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Wizernes

Visite du Centre d’Histoire de La Coupole avec l’HistoPad, tablette interactive en réalité augmentée, à tarif réduit 20 et 21 septembre La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Pas-de-Calais

11,50 € / adulte et 9,50 € enfant (gratuit pour les moins de 4 ans)

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Explorez le Centre d’Histoire grâce à l’HistoPad, notre tablette numérique en réalité augmentée, et profitez d’un tarif spécial à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Rue André Clabaux – 62570 Wizernes Wizernes 62570 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 12 27 27 https://www.lacoupole-france.com La coupole d’Helfaut-Wizernes, ou coupole d’Helfaut, est un bunker de la Seconde Guerre mondiale, aujourd’hui centre d’histoire et de mémoire, situé dans la commune d’Helfaut, près de Saint-Omer. De noms de code Bauvorhaben 21 et Schotterwerk Nordwest, il fut construit par l’Allemagne nazie entre 1943 et 1944 pour servir de base de lancement pour les fusées V2 visant Londres et le Sud de l’Angleterre.

La structure la plus importante de ce complexe, construit dans une ancienne carrière de craie, est un immense dôme de béton d’où est issu son nom moderne. Cette coupole fut bâtie au-dessus d’un réseau de tunnels, d’entrepôts, d’installations de lancement et de casernes.

Explorez le Centre d'Histoire grâce à l'HistoPad, notre tablette numérique en réalité augmentée, et profitez d'un tarif spécial à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

