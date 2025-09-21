Visite du centre d’interprétation de la vie rurale de l’Ecomusée et découverte du patrimoine bâti traditionnel Écomusée du Montmorillonnais Saulgé

Visite du centre d’interprétation de la vie rurale de l’Ecomusée et découverte du patrimoine bâti traditionnel Écomusée du Montmorillonnais Saulgé dimanche 21 septembre 2025.

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Pendant ce dimanche du patrimoine de nombreuses démonstrations sont proposées sur le site de l’Ecomusée à Juillé. Promenez vous sur le site et profiter de la présence de Phlippe à la forge, de David au four à pain ou de Franck et Jean Michel à la vannerie, etc. Petits et grands apprécieront les échanges avec ces passionnés.

Écomusée du Montmorillonnais Ecomusée du montmorillonnais, 86500 Saulgé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 91 02 32 http://www.ecomusee-montmorillonnais.org/ Le site de l’écomusée du Montmorillonnais à Juillé est installé dans une ancienne exploitation agricole du XIXe siècle, réhabilitée. Il représente aujourd’hui une architecture rurale typique du pays Montmorillonnais, et héberge des expositions retraçant l’évolution de l’environnement, des productions agricoles et les enjeux du développement durable. Le site abrite également un jardin et un verger conservatoire de fruitiers. Par D 729 et chemin rural goudronné. Parking.

© Ecomusee du Montmorillonnais, Gregory Farvault