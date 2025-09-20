Visite du centre d’interprétation de l’estuaire Rue de la Manutention Blaye

Pour les Journées européennes du patrimoine, le Conservatoire de l’estuaire de la Gironde propose une visite guidée du centre d’interprétation afin d’en apprendre davantage sur la faune, la flore et la navigation sur l’estuaire depuis l’époque romaine jusqu’à nos jours.

Réservations obligatoire au 05.57.42.80.96 .

Rue de la Manutention Centre d’interprétation de l’estuaire Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09

