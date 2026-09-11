Visite du centre d’interprétation Mehaka sur la Basse Navarre en basque. Mehakaren bisita Mehaka Saint-Étienne-de-Baïgorry
vendredi 9 octobre 2026 · Mehaka · Saint-Étienne-de-Baïgorry
Informations pratiques
Saint-Étienne-de-Baïgorry
Visite du centre d’interprétation Mehaka sur la Basse Navarre en basque. Mehakaren bisita
Mehaka Bourg Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 16:00:00
fin : 2026-10-09 17:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Billets en vente à l’ Office de Tourisme maximum 24h avant.
L’espace historique Mehaka vous propose de plonger dans le célèbre Royaume de Navarre. A travers ses guerres et ses intrigues, ses personnages célèbres, ses institutions et ses hauts faits, vous serez étonnés par l’originalité de ce royaume, et la force de son héritage.
Accessible aux PMR. .
Mehaka Bourg Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28 baigorri@otpaysbasque.com
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English : Visite du centre d’interprétation Mehaka sur la Basse Navarre en basque. Mehakaren bisita
L’événement Visite du centre d’interprétation Mehaka sur la Basse Navarre en basque. Mehakaren bisita Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Pays Basque
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