Visite du centre d’interprétation Mehaka sur la Basse Navarre en français. Mehaka Saint-Étienne-de-Baïgorry

Visite du centre d’interprétation Mehaka sur la Basse Navarre en français.

Mehaka Bourg Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 5 EUR

Début : 2025-11-03

fin : 2025-11-03

2025-11-03

Billets en vente à l’ Office de Tourisme maximum 24h avant.

L’espace historique Mehaka vous propose de plonger dans le célèbre Royaume de Navarre. A travers ses guerres et ses intrigues, ses personnages célèbres, ses institutions et ses hauts faits, vous serez étonnés par l’originalité de ce royaume, et la force de son héritage.

Accessible aux PMR. .

Mehaka Bourg Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28 baigorri@otpaysbasque.com

