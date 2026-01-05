Visite du centre d’interprétation Mehaka sur la Basse Navarre et du village de Baigorri en basque. Mehakaren bisita eta Baigorriko bisita Mehaka Saint-Étienne-de-Baïgorry

Visite du centre d’interprétation Mehaka sur la Basse Navarre et du village de Baigorri en basque. Mehakaren bisita eta Baigorriko bisita

Mehaka Bourg Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Billets en vente à l’ Office de Tourisme maximum 24h avant.

Situé au cœur de la vallée, le village de Baigorri offre un patrimoine très riche et diversifié. Ses Maisons à l’architecture navarraise, son pont voûté, son église et son château témoignent d’une riche histoire que nous vous proposons de découvrir à travers la visite du bourg et du centre d’interprétation Mehaka qui vous plongera au cœur du célèbre Royaume de Navarre. A travers ses guerres et ses intrigues, ses personnages célèbres, ses institutions et ses hauts faits, vous serez étonné par l’originalité de ce royaume, et la force de son héritage.

Accessible aux PMR. .

Mehaka Bourg Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28 baigorri@otpaysbasque.com

