Oberbronn

Visite du centre d’Oberbronn et du Couvent de la Congrégation des Soeurs du Très Saint Sauveur

2 rue Principale Oberbronn Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-08-15 15:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-15

Suivez le guide et découvrez Oberbronn ainsi que la congrégation des Sœurs du Très Saint Sauveur installée depuis 1857 dans l’ancien château des comtes de Strahlenheim. Sur inscription.

Suivez le guide ! La congrégation des Sœurs du Très Saint Sauveur a été fondée en 1849 par Élisabeth Eppinger devenue Sœur Alphonse-Marie. À la fin de l’année 1852, la communauté était forte de 153 religieuses et d’une trentaine d’établissements. Devenant trop petit et ne disposant pas d’assez de place pour une extension, la maison de formation (noviciat) fut transférée en 1857 à Oberbronn dans l’ancien château des comtes de Strahlenheim qui devient Maison Mère de la congrégation en 1880. 0 .

2 rue Principale Oberbronn 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com

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English :

Follow the guide and discover Oberbronn and the congregation of the Sisters of the Most Holy Savior, established since 1857 in the former castle of the Counts of Strahlenheim. Registration required.

L’événement Visite du centre d’Oberbronn et du Couvent de la Congrégation des Soeurs du Très Saint Sauveur Oberbronn a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de l’Alsace Verte