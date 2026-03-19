Visite du centre équestre Le Deven Chemin De la Pinède Istres

Visite du centre équestre Le Deven

Dimanche 12 avril 2026 de 9h à 10h. Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 10:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Découverte du centre équestre du Deven, à la rencontre d’un lieu dédié au monde du cheval. Cette visite vous propose de parcourir les différents espaces du site, des écuries aux installations extérieures, tout en découvrant le quotidien du centre.Familles

L’occasion d’en apprendre davantage sur les métiers liés à l’univers équestre soins aux chevaux, encadrement des activités, entretien des infrastructures… Une immersion concrète pour mieux comprendre le fonctionnement et les savoir-faire de ce milieu.



Pour celles et ceux qui le souhaitent, la visite peut se prolonger par une balade à cheval. Attention, seulement 4 places sont disponibles ! .

Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

Discover the Deven equestrian center and step into a place dedicated to the world of horses.

This visit invites you to explore the different areas of the site, from the stables to the outdoor facilities, while learning about the daily life of the center.

L’événement Visite du centre équestre Le Deven Istres a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme d’Istres