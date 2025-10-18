Visite du Centre événementiel de Courbevoie Centre événementiel Courbevoie

Visite du Centre événementiel de Courbevoie Samedi 18 octobre, 11h00 Centre événementiel Hauts-de-Seine

Gratuit, sur réservation, visite limitée à 30 participants

C’est en 2011 qu’Ateliers 2/3/4/ se voit confier la création du Centre événementiel de Courbevoie. La transparence, la luminosité et le mouvement sont les notions clés au cœur de la conception de cet édifice. Redécouvrez cet espace central de la vie culturelle courbevoisienne, à travers les yeux de Jean Mas, Architecte Associé d’Ateliers 2/3/4/.

Centre événementiel 7 boulevard Aristide-Briand 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « l.hubert@ville-courbevoie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0776809476 »}]

Visite architecturale

© Yann Rossignol