Visite du centre historique de Lambesc Du 26/06 au 28/08/2025 Visite guidée le jeudi de 9h30 à 11h.

Le centre ancien de Lambesc ? C’est toute son histoire !

De places en placettes, de rues en ruelles, d’histoires en anecdotes, nous vous dévoilons le Lambesc d’autrefois, celui qui fit ses heures de gloire et forgea son caractère provençal actuel.



> Tous les jeudis à partir du 26 juin .

Maison du Tourisme de Lambesc 2 Avenue de la Résistance

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

English :

The old center of Lambesc ? It’s all its history !

German :

Das alte Zentrum von Lambesc? Das ist seine ganze Geschichte!

Italiano :

Il centro storico di Lambesc? Questa è tutta la sua storia!

Espanol :

¿El casco antiguo de Lambesc? ¡Esa es toda su historia!

