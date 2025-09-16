Visite du centre historique de Martigues Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues

Visite du centre historique de Martigues Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues mardi 16 septembre 2025.

Visite du centre historique de Martigues

Mardi 16 septembre 2025 de 10h30 à 12h30.

Mardi 21 octobre 2025 de 10h30 à 12h30.

Mardi 18 novembre 2025 de 10h30 à 12h30.

Mardi 16 décembre 2025 de 10h30 à 12h30. Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues L’île Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-09-16 10:30:00

fin : 2025-09-16 12:30:00

Date(s) :

2025-09-16 2025-10-21 2025-11-18 2025-12-16

Suivez Caroline à travers les ruelles sinueuses du quartier de L’Île et plongez dans l’âme ensoleillée de Martigues. Au fil des pavés, laissez-vous envoûter par le charme des façades aux teintes pastel qui se reflètent dans l’eau paisible des canaux.

Terminez votre escapade en gourmandise avec une dégustation de spécialités locales qui ravira vos papilles !



Petits et grands seront conquis par l’atmosphère conviviale de cette balade

– Revivez la magie du cinéma avec les statues emblématiques de Fernandel et Bourvil, parfaites pour une photo-souvenir.

– Laissez-vous émerveiller par les couleurs éclatantes de la Place Mirabeau, baignées par la lumière dorée du Sud.

– Flâner sur le pittoresque Miroir aux oiseaux, un haut lieu touristique rempli de charme on raconte que les peintures flamboyantes des barques provenaient du reste de peinture des façades des maisons de pêcheurs.

– Laissez-vous surprendre par la majesté de l’église Sainte Marie-Madeleine.

– Voyagez dans le temps devant la vitrine archéologique dévoilant les vestiges du village gaulois.

– Offrez-vous un moment suspendu à la Pointe San Crist, où le clapotis de l’eau et la brise marine invitent à la contemplation.

– Pour finir en beauté, laissez-vous tenter par une dégustation de spécialités locales à l’Office de Tourisme. Autant de saveurs qui prolongeront le souvenir de cette escapade.



Réservez dès maintenant et offrez-vous un moment unique à partager en famille !

8 participants au maximum. .

Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues L’île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

Follow Caroline through the winding streets of the L’Île district and immerse yourself in the sunny soul of Martigues. As you stroll along the cobbled streets, you’ll be enchanted by the charm of the pastel-coloured facades reflected in the peaceful waters of the canals.

German :

Folgen Sie Caroline durch die verwinkelten Gassen des Viertels L’Île und tauchen Sie ein in die sonnige Seele von Martigues. Lassen Sie sich auf den Pflastersteinen vom Charme der pastellfarbenen Fassaden verzaubern, die sich im friedlichen Wasser der Kanäle spiegeln.

Italiano :

Seguite Caroline per le tortuose strade del quartiere L’Île e immergetevi nell’anima solare di Martigues. Passeggiando lungo le strade acciottolate, rimarrete incantati dal fascino delle facciate color pastello che si riflettono nelle acque tranquille dei canali.

Espanol :

Siga a Caroline por las sinuosas calles del barrio de L’Île y sumérjase en el alma soleada de Martigues. Mientras pasea por las calles empedradas, quedará encantado por el encanto de las fachadas de colores pastel que se reflejan en las tranquilas aguas de los canales.

L’événement Visite du centre historique de Martigues Martigues a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme de Martigues