Visite du centre historique et de l’Horloge à Jacquemart Benfeld

1 place de la République Benfeld Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-08-13 09:45:00

2025-08-13 2025-08-28 2025-09-21

Histoire de l’Hôtel de Ville (Laube) et du fonctionnement de l’horloge à automates, le Jacquemart.

Le guide vous donnera des explications sur les origines du bâtiment, l'histoire de l'Hôtel de Ville (Laube) et le fonctionnement de l'Horloge à automates, le Jacquemart. Des informations et anecdotes vous seront racontées pour mieux vous faire revivre l'histoire de la cité benfeldoise.

1 place de la République Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 04 02 benfeld@grandried.alsace

English :

History of the City Hall (Laube) and the operation of the automatic clock, the Jacquemart.

German :

Geschichte des Rathauses (Laube) und die Funktionsweise der Automatenuhr, des Jacquemart.

Italiano :

Storia del Municipio (Laube) e del funzionamento dell’orologio automatico Jacquemart.

Espanol :

Historia del Ayuntamiento (Laube) y funcionamiento del reloj automático, el Jacquemart.

