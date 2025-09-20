Visite du Centre hospitalier de Tonnerre Centre hospitalier de Tonnerre Tonnerre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’histoire du centre hospitalier avec des panneaux et un jeu de piste.

Centre hospitalier de Tonnerre 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Parking sur place.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Archives Hôpital