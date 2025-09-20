Visite du centre hospitalier Georges Mazurelle, établissement public de santé mentale de la Vendée Centre Hospitalier Georges Mazurelle la roche-sur-yon

Gratuit et ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite du centre hospitalier Georges Mazurelle – Site principal de la Roche-sur-Yon. Présentation de l’évolution architecturale des bâtiments sur un parc paysager de 40 hectares, une évolution en connexion avec l’évolution du soin en psychiatrie et santé mentale sur le territoire de la Vendée.

Exposition d’objets, photos et vidéos

Visites libres les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 18h (documentation disponible à l’accueil de l’établissement) et visite guidée le dimanche 21 septembre – départ à 14h30 du bâtiment des Grandes Chaumes

Centre Hospitalier Georges Mazurelle Rue Georges Mazurelle 85000 La Roche-sur-Yon la roche-sur-yon 85000 Vendée Pays de la Loire 02 51 09 72 18 https://www.ch-mazurelle.fr/ Crée en 1853 sous le nom de « Dalle de la Grimaudière », le Centre Hospitalier Georges Mazurelle est aujourd’hui l’établissement public de santé référent en psychiatrie et santé mentale sur le territoire de santé de la Vendée. Découvrez son évolution architecturale, des constructions Napoléoniennes aux bâtiments contemporains de Haute Qualité Environnementale, évolution étroitement liée à celle du soin en psychiatrie. Parkings

EPSM Georges Mazurelle