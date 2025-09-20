Visite du centre médical municipal Raymond Burgos (CMM) Centre médical municipal Raymond Burgos Suresnes

Visite du centre médical municipal Raymond Burgos (CMM) Centre médical municipal Raymond Burgos Suresnes samedi 20 septembre 2025.

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Venez découvrir cet établissement de santé, le second à Suresnes, réalisé en 1931 sous l’égide d’Henri Sellier dans le cadre de sa politique en faveur de l’hygiène et de la médecine préventive. Construit par les architectes Maurey et Maroille (architecte communal), sa conception est une première en ce début de XXe siècle.

Centre médical municipal Raymond Burgos 12 rue Carnot 92150 Suresnes Suresnes 92150 Quartier Centre-Ville Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://exploreparis.com »}] Situé dans le centre ville de Suresnes, le Centre médical municipal Raymond Burgos (CMM) est un lieu de soins, de prévention et d’éducation à la santé, ouvert à tout public.

Visite commentée

©Collections du MUS-Musée d’histoire Urbaine et Sociale de Suresnes