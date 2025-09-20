Visite du Centre national des archives de l’Église de France Centre national des archives de l’Église de France Issy-les-Moulineaux

Visite du Centre national des archives de l’Église de France Centre national des archives de l’Église de France Issy-les-Moulineaux samedi 20 septembre 2025.

Visite du Centre national des archives de l’Église de France Samedi 20 septembre, 10h00 Centre national des archives de l’Église de France Hauts-de-Seine

Dates et horaires : Samedi 20 septembre, 10h00-18h00

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Découvrez le Centre national des archives de l’Église de France. Sa mission : collecter les archives de la Conférence des évêques de France, accueillir des fonds d’archives intéressant l’histoire nationale de l’Église catholique en France comme la revue Cœurs vaillants (1929-1961) dans laquelle Hergé fit ses débuts et dont de nombreux exemplaires seront exposés.

Des visites commentées seront proposées en partenariat avec Historim.

Centre national des archives de l’Église de France 35 rue du Général-Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 95 96 80 http://cnaef.catholique.fr https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/cef/372074-le-centre-national-des-archives-de-leglise-de-france-cnaef/;https://twitter.com/ArchivesEglise Le CNAEF a pour mission de collecter, classer, conserver, communiquer et valoriser les archives des services et instances de la Conférence des évêques de France (CEF), organisme de collégialité des évêques en France, créée en 1964. Il accueille, conserve et valorise en outre des dons et dépôts d’archives intéressant l’histoire de l’Église catholique en France et provenant de sources diverses : instituts religieux, mouvements de laïcs, personnes privées, etc.

Du fait de l’histoire ecclésiale française (Révolution de 1789 et nationalisation des biens du clergé, régime concordataire jusqu’en 1905, création de la Conférence épiscopale en 1964, etc.), la majeure partie des documents conservés au CNAEF datent du XXe siècle, et sont pour la plupart postérieurs au concile Vatican II. En 2025, plus de 6 kilomètres linéaires d’archives y sont conservés. Métro ligne 12 : Corentin-Celton ou Mairie d’Issy

Visite commentée

