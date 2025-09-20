Visite du CERCO – « Centre d’études, de restauration et de conservation des œuvres » Cerco – Réserves Museon Arlaten Pont-de-Crau

Visite du CERCO – « Centre d’études, de restauration et de conservation des œuvres » Cerco – Réserves Museon Arlaten Pont-de-Crau samedi 20 septembre 2025.

Visite du CERCO –

« Centre d’études, de restauration et de conservation des œuvres » 20 et 21 septembre Cerco – Réserves Museon Arlaten Bouches-du-Rhône

gratuit, sur réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Visite des coulisses du Museon Arlaten :

Centre d’Etude, de Restauration et de Conservation des œuvres, le CERCO est un site délocalisé du Museon Arlaten. Spécialement conçu pour accueillir les milliers d’objets issus des collections du Museon Arlaten, c’est bien plus qu’un simple lieu de stockage. Il est aussi un lieu de conservation, d’étude et de restauration bénéficiant d’équipements de haute technologie.

Cerco – Réserves Museon Arlaten Rue Yvan Audouard – Parc des Ateliers 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 31 51 99 http://www.museonarlaten.fr https://fr-fr.facebook.com/arlaten.museedepartementaldethnographie/;https://twitter.com/museonarlaten?lang=fr [{« type »: « email », « value »: « reservation.museon@departement13.fr »}] Parc des Ateliers, en face de l’Ecole MOPA. Lieu fermé au public hors visites guidées.

Journées européennes du patrimoine 2025

R.Benali-CD13-Museon Arlaten, musée de Provence