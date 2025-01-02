Visite du chai et de la distillerie | Maison Brillet Les Aireaux Graves-Saint-Amant

Visite du chai et de la distillerie | Maison Brillet Les Aireaux Graves-Saint-Amant jeudi 2 janvier 2025.

Visite du chai et de la distillerie | Maison Brillet

Les Aireaux 22 route de Graves Graves-Saint-Amant Charente

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-01-02 09:00:00

fin : 2025-06-14 17:30:00

Date(s) :

2025-01-02 2025-06-15 2025-09-16

Rendez-nous visite, dans cette maison de charme pour découvrir l’histoire de la Belle de Brillet, liqueur de poire et de cognac.

.

Les Aireaux 22 route de Graves Graves-Saint-Amant 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 01 10 10 aurelie.dunogues@brillet.fr

English : Visit to the winery and distillery | Maison Brillet

Visit us, in this charming house to discover the story of Belle de Brillet, pear and cognac liqueur.

German :

Besuchen Sie uns, in diesem charmanten Haus, um die Geschichte der Belle de Brillet, eines Likörs aus Birnen und Cognac, zu entdecken.

Italiano :

Venite a trovarci in questa casa di charme per scoprire la storia della Belle de Brillet, un liquore di pere e cognac.

Espanol :

Venga a visitarnos a esta encantadora casa para descubrir la historia de Belle de Brillet, un licor de pera y coñac.

L’événement Visite du chai et de la distillerie | Maison Brillet Graves-Saint-Amant a été mis à jour le 2025-07-08 par Destination Cognac