VISITE DU CHAIS ET DÉGUSTATION DE LA CAVE DES DOMINICAINS Collioure

La cave coopérative des Dominicains organise une visite du chais suivie d’une dégustation de vin.

– Dates jeudi 18 et 25 septembre

– Tarif 5 € par personne

.

Place Orphila Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 05 63

English :

The Cave Coopérative des Dominicains organizes a tour of the winery followed by a wine tasting.

– Dates: Thursday, September 18 and 25

– Price: 5? per person

German :

Die Genossenschaftskellerei Les Dominicains organisiert eine Besichtigung des Weinkellers mit anschließender Weinverkostung.

– Datum: Donnerstag, 18. und 25. September

– Preis: 5 ? pro Person

Italiano :

La Cave Coopérative des Dominicains organizza una visita della cantina seguita da una degustazione di vini.

– Date: giovedì 18 e 25 settembre

– Prezzo: 5 euro a persona

Espanol :

La Cave Coopérative des Dominicains organiza una visita a la bodega seguida de una degustación de vinos.

– Fechas: jueves 18 y 25 de septiembre

– Precio: 5 euros por persona

