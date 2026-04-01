Wattwiller

Visite du champ de bataille du Hartmannswillerkopf

Lieu-dit Silberloch Wattwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-23

Une promenade pédestre à travers les vestiges de l’ancien champ de bataille de la 1ére guerre mondiale en compagnie d’un guide.

Une visite à la rencontre de l’histoire, à travers les vestiges de l’ancien champ de bataille de la 1ére guerre mondiale. Le Vieil Armand est l’un des quatre monuments nationaux de la Première Guerre Mondiale, et un des mieux conservés de nos jours. Il relate une des batailles les plus meurtrières qui eurent lieu en France. Il est l’un des points stratégiques de la Route des Crêtes et un haut lieu de mémoire pour les soldats français et allemands tombés au cours du conflit. 0 .

Lieu-dit Silberloch Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 9 71 00 88 77 accueil@memorial-hwk.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A walk through the remains of the former World War I battlefield with a guide.

L’événement Visite du champ de bataille du Hartmannswillerkopf Wattwiller a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay