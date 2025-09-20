Visite du Channel Le Channel Calais

Visite du Channel Le Channel Calais samedi 20 septembre 2025.

accès PMR une partie de la visite

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:30:00

Situé dans les anciens abattoirs de la ville de Calais, le Channel est depuis plus de 30 ans une scène nationale qui œuvre pour la diffusion de spectacle vivant, la production artistique et développe des projets de territoires. Vous découvrirez les salles de spectacles, de répétition mais aussi la librairie et le restaurant du lieu.

Le Channel 173 boulevard Léon Gambetta, 62100 Calais, France

Journées européennes du patrimoine 2025

© Le Channel