Visite du chantier archéologique Place Foch à Calais-Nord Service archéologique de Grand Calais Terres & Mers Calais

Visite du chantier archéologique Place Foch à Calais-Nord Service archéologique de Grand Calais Terres & Mers Calais samedi 20 septembre 2025.

Visite du chantier archéologique Place Foch à Calais-Nord Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Service archéologique de Grand Calais Terres & Mers Pas-de-Calais

tenue adéquate souhaitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Le diagnostic préventif de la place Foch et alentours est une occasion unique de préciser la localisation des fortifications médiévales et modernes de Calais.

Service archéologique de Grand Calais Terres & Mers Rue de Rome 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03.21.19.56.93 https://www.grandcalais.fr/contact-archeologie/ [{« type »: « email », « value »: « amelie.robbe@grandcalais.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.21.19.56.93 »}]

Le diagnostic préventif de la place Foch et alentours est une occasion unique de préciser la localisation des fortifications médiévales et modernes de Calais.

© Service archéologie Grand Calais Terres et Mers