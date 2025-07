Visite du chantier de fouilles Bruère-Allichamps

Visite du chantier de fouilles Bruère-Allichamps mardi 5 août 2025.

Visite du chantier de fouilles

Bruère-Allichamps Cher

Début : Mardi 2025-08-05 14:00:00

fin : 2025-08-05 14:45:00

2025-08-05

Une opération de fouille est actuellement programmée par Evéha (Etudes et Valorisations Archéologiques).

Ce chantier a pour objectif de mettre au jour un atelier de production du fer aperçu lors de fouilles plus anciennes, d’en comprendre ses structures et son organisation et de le dater précisément. Cette activité de ferronnerie est probablement liée au développement économique des moines de l’abbaye, notamment à l’occasion d’une phase de construction/restructuration datée de la seconde moitié du 12e début du 13e siècle.

Solène Lacroix, docteur en paléo métallurgie, vous accueille librement pour une visite du chantier. RDV sur le chantier sans incription, durée 30 à 45 minutes .

Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 62 01 01

English :

An excavation operation is currently scheduled by Evéha (Etudes et Valorisations Archéologiques).

German :

Derzeit ist eine Ausgrabung durch Evéha (Etudes et Valorisations Archéologiques) geplant.

Italiano :

Un’operazione di scavo è attualmente prevista da Evéha (Etudes et Valorisations Archéologiques).

Espanol :

Evéha (Etudes et Valorisations Archéologiques) tiene prevista una operación de excavación.

