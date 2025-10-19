Visite du chantier de la Collégiale Saint-Martin Collégiale Saint-Martin Colmar

Début : 2025-10-19T09:30:00 – 2025-10-19T17:00:00

Fin : 2025-10-19T09:30:00 – 2025-10-19T17:00:00

Artisans et archéologues vous font découvrir les coulisses du chantier de la Collégiale Saint-Martin.

Présentations et démonstrations seront au programme, au coeur même de la base vie du chantier.

Collégiale Saint-Martin Place de la Cathédrale, 68000 Colmar, France Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est https://www.tourisme-colmar.com/en/architectural-heritage/F235007704_saint-martin-church-colmar

©Ville de Colmar