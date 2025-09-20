Visite du chantier de la future école de musique École de musique de Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois

Visite du chantier de la future école de musique Samedi 20 septembre, 09h00, 14h00 École de musique de Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Sur inscription | 10 personnes maximum par groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Le projet de l’École de musique de Semur-en-Auxois voit le jour dans la reconversion de l’ancien tribunal. Avant de devenir le tribunal de la commune de Semur-en-Auxois, le 29 rue de la Liberté a été à son origine le couvent des Ursulines, qui fut transformé en dépôt de mendicité au début du XIXe siècle et pour finir en tribunal.

Comme bon nombre d’édifices religieux, le bâtiment possède des qualités patrimoniales remarquables, notamment en son centre, avec la présence d’un cloître et d’un escalier monumental en pierre. L’ancienne salle d’audience du tribunal deviendra une salle de répétition et de représentation. L’école de musique vient prendre place dans l’aile Ouest du bâtiment.

Le programme se compose de salles de cours individuelles ainsi que collectives et d’une salle de représentation.

Au rez-de-chaussée, les salles de cours seront desservies par le cloître. La réalisation de cette reconversion nécessite une rénovation énergétique importante. Pour pouvoir répondre aux critères actuels, a été fait le choix d’un mode de production d’énergie de chauffage renouvelable ainsi que de l’utilisation d’isolants et matériaux biosourcés.

Des départs de visites sont prévus à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h et 16h.

École de musique de Semur-en-Auxois 29 rue de la Liberté, 21140 Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 97 26 65

© Cabinet Mustard