Visite du chantier de La Manufacture CDCN / Journées du patrimoine 2026, La Manufacture CDCN, Bordeaux

Informations pratiques

Visite du chantier de La Manufacture CDCN / Journées du patrimoine 2026 18 et 19 septembre La Manufacture CDCN Gironde

gratuit sur réservation indispensable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

[ TRAVAUX – RENOVATION ]

Compagnie architecture – Dune Constructions – La Manufacture CDCN

ven. 18 septembre – 17h> 18h30

sam. 19 septembre – 10h30>12h – 14h>15h30 – 16h>17h30

durée 90 min – ouvert à tous·tes, dès 15 ans

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Venez visiter le chantier en cours de La Manufacture CDCN !

Découvrez une étape de la rénovation-extension du bâtiment, guidé·e par une des architectes de l’agence Compagnie architecture, des médiatrices de La Manufacture CDCN et sous la supervision de Dune Constructions.

Après la visite guidée et un tour auprès de la maquette du futur bâtiment, vous pourrez poser des questions et échanger avec nos équipes.

>> Des casques et des bottes de chantier vous seront fournis sur place, cet équipement est obligatoire pour pénétrer dans le chantier. (Prévoyez d’arriver quelques minutes en avance pour vous équiper !)

NB: l’état actuel du chantier ne nous permet pas de rendre la visite accessible aux personnes à mobilité réduite, nous en sommes désolé·es.

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photo maquette ©Ivan Mathie, photos du chantier ©Compagnie architecture

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Tarifs : gratuit sur réservation indispensable – la billetterie des visites ouvrent 15j avant la date

Lieu : La Manufacture CDCN (site en chantier)

La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lamanufacture-cdcn.org/agenda/924-Visite-de-chantier-Journees-europeennes-du-patrimoine-et-du-matrimoine »}] [{« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/voir-faire-visite-du-chantier-journees-europeeenes-du-patrimoine-et-du-patrimoine-compagnie-architecture-ven-18-et-sam-19-septembre-2026-chantier-de-la-manufacture-cdcn-bordeaux/?portfolioCats=18 »}]

Venez visiter le chantier en cours de La Manufacture CDCN ! visite chantier

©Ivan Mathie