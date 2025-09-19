Visite du chantier de la médiathèque dans l’ancienne école Médiathèque de Plougasnou Plougasnou

Visite du chantier de la médiathèque dans l’ancienne école Médiathèque de Plougasnou Plougasnou vendredi 19 septembre 2025.

Visite du chantier de la médiathèque dans l’ancienne école Vendredi 19 septembre, 10h00 Médiathèque de Plougasnou Finistère

à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Visite commentée du chantier de la médiathèque par l’architecte Thibaut Robert

Médiathèque de Plougasnou 22 rue de Primel 29630 Plougasnou Plougasnou 29630 Finistère Bretagne 0298673126 https://www.penndabenn.bzh/ [{« type »: « phone », « value »: « 0298673126 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@plougasnou.fr »}] L’ancienne école de la commune est transformée en médiathèque

Visite commentée du chantier de la médiathèque par l’architecte Thibaut Robert

@TRAA