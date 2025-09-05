Visite du chantier de la Tour Triangle à Paris Tour Triangle Paris

Visite du chantier de la Tour Triangle à Paris avec HEC Alumni

HEC Immobilier

Visite de l’opération Tour Triangle Porte de Versailles Paris

Le Groupement HEC Immobilier a le plaisir de vous convier à la visite du chantier de la Tour Triangle Porte de Versailles à Paris.

le vendredi 5 septembre 2025 de 9h00 à 11h00

Nombre de participants : 20 maximum

Triangle une nouvelle silhouette dans la skyline parisienne, une nouvelle mixité effervescente, une nouvelle manière de travailler…

Triangle sera la nouvelle destination qui rassemble et déborde de vie et d’énergie. Elle est le fruit d’innovations qui participeront à accélérer la transition écologique de Paris avec la création d’une forme urbaine compacte, ultra-connectée, inclusive et multifonctionnelle.

Triangle, ce sera une multiplicité d’expériences et de services proposés : des espaces de création et de travail sans équivalent dans la ville, des terrasses à tous les étages, des vues exceptionnelles, une crèche, un centre de santé, des commerces, un hôtel Radisson Blu de 128 chambres, des restaurants et au sommet de Triangle, une expérience artistique et culturelle inédite conçue par Summit.

Triangle innove avec des surfaces qui consomment 3,3 fois moins que la moyenne des bâtiments existants et reste en avance de 40 % sur la réglementation projetée en 2050 en matière de sobriété énergétique. Directement connecté aux moyens de transport décarbonés, le lieu mettra à disposition de ses usagers l’un des plus grands parcs à vélos de la capitale avec pas moins de 2 000 m² pour accueillir jusqu’à 1 000 vélos.

Mené par Unibail-Rodamco-Westfield et Axa Investment Managers et conçu par Herzog & de Meuron, vous aurez l’opportunité de découvrir ce projet, ses ambitions urbaines et de visiter le chantier !

Nous serons accueillis par un membre du Bureau et par les équipes de Unibail-Rodamco-Westfield.

Philippe MUSIALEK, Président du Groupement HEC Immobilier

Tour Triangle Avenue Ernest Renan 75015 PARIS Quartier Saint-Lambert Paris 75015 Paris