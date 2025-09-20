Visite du chantier de l’ancienne chapelle pénitentiaire Abbaye d’Aniane Aniane

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:45:00

La chapelle de l’ancien pénitencier est en cours de réhabilitation. Séminaires, expositions, spectacles, réceptions ou concerts pourront être organisés dans cet espace culturel d’une capacité de 250 places assises. Entrez exceptionnellement sur le chantier en compagnie de votre guide pour découvrir les étapes de ce chantier en avant première.

Réservation : https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr/

Abbaye d’Aniane 50 boulevard Félix Giraud, 34150 Aniane Aniane 34150 Hérault Occitanie https://www.cc-vallee-herault.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr/ »}] [{« link »: « https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr/ »}] Située au cœur de la vallée de l’Hérault, l’abbaye d’Aniane a traversé douze siècles entre grandeur et vicissitudes. Au VIIIe siècle, saint Benoît d’Aniane fonde son abbaye.

Contemporain de Charlemagne, il conseille son fils, Louis le Pieux. Grâce à une alliance avec le pouvoir laïc, son abbaye est à l’origine d’une réforme de la règle bénédictine qui rayonne dans toute l’Europe médiévale. Après les destructions des guerres de Religion, la congrégation de Saint-Maur, souhaitant restaurer la grandeur passée d’Aniane, reconstruit un majestueux monastère classique aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Vendue comme bien national pendant la Révolution française, l’abbaye est transformée en filature, puis en prison en 1845. Elle accueille une population d’adultes, puis ultérieurement de mineurs délinquants. L’institut spécialisé d’éducation surveillée ferme finalement en 1994, et le site subit des dégradations et des pillages durant une dizaine d’années d’abandon.

En 2010, la communauté de communes vallée de l’Hérault rachète le monument et met en place une politique de valorisation de ce bâtiment classé au titre des Monuments historiques.

© Audrey Viste