Visite du chantier de l’église Saint Jean à La-Valette-du-Var Eglise Saint Jean La Valette-du-Var

Visite du chantier de l’église Saint Jean à La-Valette-du-Var Eglise Saint Jean La Valette-du-Var samedi 18 octobre 2025.

Visite du chantier de l’église Saint Jean à La-Valette-du-Var Samedi 18 octobre, 15h00 Eglise Saint Jean Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T16:00:00

Fin : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T16:00:00

Visite du chantier de l’église Saint Jean à la Valette du Var 18/10 à 15h00, RDV sur place ou à la place Liberté à 14h15 pour prendre le bus urbain n°1. Chaussures fermées obligatoires, casques fournis.

Max 12 personnes.

Inscription obligatoire au 06 78 70 21 80

Eglise Saint Jean 32 Av. du Char Verdun, 83160 La Valette-du-Var La Valette-du-Var 83160 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 78 70 21 80 »}]

Visite du chantier de l’église Saint Jean à la Valette du Var 18/10 à 15h00, RDV sur place ou à la place Liberté à 14h15 pour prendre le bus urbain n°1. Chaussures fermées obligatoires, casques Max…

©milenaannaloro