Visite du chantier de l’église Sainte-Anne de la Butte-aux-cailles Église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles PARIS samedi 20 septembre 2025.

L’église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles, anciennement Sainte-Anne de la Maison-Blanche, est construite, dans un style romano-byzantin sur les plans de l’architecte Prosper Bobin, à partir de 1894. En 2013 des fissures apparaissent sur les voûtes de la nef et de la coupole de l’édifice révélant des problèmes de stabilité. Débuté en 2022, un vaste chantier de restauration a permis de reprendre les fondations de l’ensemble de l’édifice avec un système de micropieux reliés par des poutres métalliques. Le chantier a permis, également, de restaurer la façade sud, la couverture et sa charpente et de reprendre les voûtes de la nef.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, venez visiter le chantier de l’église Sainte-Anne de la Butte-aux-cailles !

Le samedi 20 septembre 2025

de 14h30 à 15h30

Le samedi 20 septembre 2025

de 15h30 à 16h30

Le samedi 20 septembre 2025

de 16h30 à 17h30

gratuit

Places limitées

Les inscriptions seront ouvertes le 10 septembre.

Tout public.

Église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles 186 rue de Tolbiac 75013 PARIS

