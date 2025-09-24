Visite du chantier de reconnexion de la Saâne à la Mer Quiberville

Visite du chantier de reconnexion de la Saâne à la Mer Quiberville mercredi 24 septembre 2025.

Visite du chantier de reconnexion de la Saâne à la Mer

Quiberville Seine-Maritime

Début : 2025-09-24 14:00:00

fin : 2025-09-24 17:00:00

2025-09-24

Le Syndicat Mixte des Bassins Versants Saâne Vienne Scie, et Monsieur Leforestier, Président, ont le plaisir de vous inviter à la visite de suivi des travaux de Reconnexion de la Saâne à la Mer.

Au programme

• 14h Rendez- vous à la base de vie du chantier Parking, 76860 Quiberville-sur-Mer Point GPS 49.904045, 0.925541

• 14H15 Explication du projet et temps d’échange

• 14H45 16H00 Visite et point sur l’avancement des travaux de reconnexion de la Saâne à la Mer en compagnie de M. Topin directeur du SMBV SVS & de l’entreprise Charier en charge de la réalisation des travaux.

❗Pour des raisons de sécurité, nous sommes limitées en inscriptions pour cette visite prévoir une paire de chaussures type bottes, chaussures de sécurité (le casque et le gilet de sécurité seront fournis)

Prévoir une paire de chaussures type bottes, chaussures de sécurité (le casque et le gilet de sécurité seront fournis) .

Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 65 25 42 accueil@smbvsvs.com

