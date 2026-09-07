Visite du chantier de restauration au Port-musée, Le Port-Musée, Douarnenez

Informations pratiques

Visite du chantier de restauration au Port-musée Dimanche 20 septembre, 11h00 Le Port-Musée Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Visite découverte du chantier de restauration de l’Estran, ancien navire goémonier construit au chantier Tanguy en 1992.

Ce bateau a mené sa carrière à Audierne et aux abords de l’île de Sein jusqu’en 2009. Aujourd’hui propriété du Port-musée, il entre en restauration pour 2 ans.

Les charpentiers vous feront découvrir le bateau et son activité ainsi que les enjeux de la restauration d’un bateau du patrimoine.

Le Port-Musée Place de l’Enfer, 29100 Douarnenez, France Douarnenez 29100 Finistère Bretagne 0298926520 https://www.port-musee.org Le Port-musée, agrandi et modernisé pendant l’hiver 2005-2006, met en scène des sociétés et des cultures maritimes en Bretagne et dans le monde… Objets, propos, films, sons, multimédias, parcours, muséographie développent une approche globale des bateaux et des hommes. Jusqu’alors essentiellement observés à travers leurs coques et la construction, ils sont désormais appréhendés dans leur totalité : voiles, avirons, moteurs, équipements de bord, objets personnels des marins… sont appelés eux aussi pour témoigner. Qu’est-ce que les bateaux ont à nous apprendre des territoires et des sociétés d’où ils proviennent ? Par quels tours et détours nous enseignent-ils la manière dont les hommes et les sociétés ont abordés l’environnement, les ressources, en un mot la planète ? En quoi sont-ils les révélateurs d’identités territoriales ? En quoi ces identités ont-elles valeur universelle ? Répondant à ces interrogations, le propos du musée est de confronter des embarcations et des objets d’âges distincts, représentatifs des cultures maritimes de parties du globe très éloignées entre elles. Il aborde l’ensemble des 200 embarcations et des 5.000 objets constituant la collection – dont seule une sélection est en présentation permanente – en examinant les raisons pour lesquelles ils sont si souvent l’expression de l’identité d’une terre ou d’un peuple.

Visite du Chantier de restauration de l’Estran, ancien navire goémonier

©port-musée