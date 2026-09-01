Visite du chantier de restauration de la Chapelle de Salières Salières Die

Informations pratiques

Die

Visite du chantier de restauration de la Chapelle de Salières

Salières 1555 route de l’Abbaye Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite du chantier de restauration de la chapelle des anciens établissements thermo-résineux. Photos et documents d’époque des anciens établissements, et des travaux de la chapelle.

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Salières 1555 route de l’Abbaye Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 19 66 67 chapelle.salieres@gmail.com

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English : Tour of the Restoration Site at the Salières Chapel

Tour of the restoration site for the chapel of the former thermal-resin treatment facilities. Photos and historical documents of the former facilities and the restoration work on the chapel.

L’événement Visite du chantier de restauration de la Chapelle de Salières Die a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays Diois