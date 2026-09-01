Visite du chantier de restauration de la Chapelle de Salières Salières Die
samedi 19 septembre 2026 · Salières · Die
Informations pratiques
Die
Visite du chantier de restauration de la Chapelle de Salières
Salières 1555 route de l’Abbaye Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite du chantier de restauration de la chapelle des anciens établissements thermo-résineux. Photos et documents d’époque des anciens établissements, et des travaux de la chapelle.
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Salières 1555 route de l’Abbaye Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 19 66 67 chapelle.salieres@gmail.com
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English : Tour of the Restoration Site at the Salières Chapel
Tour of the restoration site for the chapel of the former thermal-resin treatment facilities. Photos and historical documents of the former facilities and the restoration work on the chapel.
L’événement Visite du chantier de restauration de la Chapelle de Salières Die a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays Diois
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