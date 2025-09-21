Visite du chantier de restauration de l’ancien relais de Thury Maison Allard ancien relais place du champ de foire Thury 89 Thury

Visite du chantier de restauration de l’ancien relais de Thury Maison Allard ancien relais place du champ de foire Thury 89 Thury dimanche 21 septembre 2025.

Visite du chantier de restauration de l’ancien relais de Thury Dimanche 21 septembre, 10h00 Maison Allard ancien relais place du champ de foire Thury 89 Yonne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée par les architectes de l’ancien relais, hôtel restaurant de Thury, en cours de restauration et de réhabilitation. Vous découvrirez son architecture remarquable, sa richesse partimoniale et historique locale.

Maison Allard ancien relais place du champ de foire Thury 89 place du champ de foire Thury 89520 Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 07 89 27 99 56 http://thury89.fr ancien relais hôtel restaurant en cours de restauration , propriété de la commune et d’un grand intérêt architectural et patrimonial

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée par les architectes de l’ancien relais, hôtel restaurant de Thury, en cours de restauration et de réhabilitation. son…