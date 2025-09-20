Visite du chantier de restauration de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu (ancien) Saint-Chamond

Visite du chantier de restauration de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu (ancien) Saint-Chamond samedi 20 septembre 2025.

Visite du chantier de restauration de l’Hôtel-Dieu Samedi 20 septembre, 10h00 Hôtel-Dieu (ancien) Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Édifice emblématique du patrimoine hospitalier saint-chamonais, l’Hôtel Dieu, fondé au XVIIe siècle, fait l’objet d’une importante campagne de réhabilitation depuis plusieurs mois. Toiture, façades, cours et espaces intérieurs sont progressivement rénovés afin de redonner tout son éclat à ce monument remarquable. Accompagné d’une architecte en charge des travaux, découvrez les coulisses de ce chantier de rénovation d’envergure.

Hôtel-Dieu (ancien) 4 Rue de l’Hopital, 42400 Saint-Chamond, France Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 31 04 41 »}]

Édifice emblématique du patrimoine hospitalier saint-chamonais, l’Hôtel Dieu, fondé au XVIIe siècle, fait l’objet d’une importante campagne de réhabilitation depuis plusieurs mois. Toiture, façades,…

©Piotr Banak