Visite du chantier de restauration du manoir de la Binnetière La binnetiere Lignou

Visite du chantier de restauration du manoir de la Binnetière La binnetiere Lignou samedi 18 octobre 2025.

Visite du chantier de restauration du manoir de la Binnetière 18 et 19 octobre La binnetiere Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T17:30:00

Fin : 2025-10-19T10:00:00 – 2025-10-19T17:30:00

Visite du chantier de restauration du manoir de la Binnetière.. Maison forte anglaise du 13es ou 15es. Cheminée d’origine en cours de restauration, alignement de vieux chênes dont un de 700 ans, étang, moulin, pressoir à cidre, zone humide.

La binnetiere La binnetiere, 61220 Lignou Lignou 61220 Orne Normandie Visite du chantier de restauration de la Binnetière. Maison forte anglaise du 13 es ou du 15es. Cheminée d origine en cours de restauration, pressoir a cidre, alignement de vieux chênes dont le plus vieux à 700 ans etang, zone humide Pas de chiens

Visite du chantier de restauration du manoir de la Binnetière.. Maison forte anglaise du 13es ou 15es. Cheminée d’origine en cours de restauration, alignement de vieux chênes dont un de 700 ans, à…

©Olivier lucq